Contacten van besmette coronapatiënt zijn in beeld, minister Bruins niet blij met speculaties

Het contactonderzoek rondom de personen met wie de besmette coronapatiënt uit Loon op Zand contact heeft gehad, is afgerond. Dat heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vrijdagavond gemeld. Deze mensen worden de komende weken in de gaten gehouden om mogelijke verschijnselen van het virus snel te kunnen signaleren en de kop in te drukken.

Met de 56-jarige man uit Loon op Zand blijft het naar omstandigheden goed gaan, zo meldde minister Benno Bruins vrijdagavond in het tv-programma Jinek.

'Patiënt kijkt veel tv'

De bewindsman heeft even voordat hij aanschoof in deze talkshow nog contact gehad met de patiënt. Ook vrijdagmorgen sprak hij met hem. De inwoner van Loon op Zand baalt ervan dat hij voorlopig geïsoleerd moet verblijven in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, terwijl zijn vrouw en kinderen thuis zijn. "Maar", zo vertelde Bruins ook, "hij vermaakt zich goed, onder meer door de hele dag veel tv te kijken."

Eerder op de dag meldde burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg dat er wordt gekeken of hij naar huis kan, al moet hij dan nog steeds in isolatie leven.

'Niets van tevoren opgezet'

Minister Bruins ontkende overigens in Jinek dat hij eerder op de hoogte was van de besmetting, nog voordat hij het nieuws zelf donderdagavond in een speciale tv-uitzending naar buiten had gebracht. "Ik vind het vervelend dat hierover is gespeculeerd, er is niets van tevoren opgezet", aldus Bruins. Pas toen definitief vaststond, na een tweede test, dat er sprake was van een besmetting, kon hij het nieuws vertellen.

Vervolgens is de GGD Hart voor Brabant in allerijl begonnen met een onderzoek naar alle contacten van de besmette patiënt. Het gaat om enkele tientallen personen, zo werd vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Zij worden de komende twee weken 'gemonitord' om te kijken of zij klachten hebben en of ze eventueel getest moeten worden op het virus.

Scholen open, familieleden blijven thuis

Eerder was er angst dat de coronapatiënt tijdens carnaval mensen in Loon op Zand en Tilburg zou hebben besmet, maar experts hebben dit uitgesloten. Zijn vrouw en dochter werken op twee basisscholen in Loon op Zand: De Blokkendoos en De Lage Weijkens. Beide scholen waren afgelopen week dicht en gaan na de carnavalsvakantie gewoon open. De twee familieleden van de patiënt blijven de komende twee weken echter thuis, zo werd tijdens 'Jinek' bekend.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft sinds donderdag veel vragen gekregen van verontruste patiënten en bezoekers. Mensen die de afgelopen dagen in het ziekenhuis waren, hoeven zich geen zorgen te maken, meldt het ziekenhuis.

