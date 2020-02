Met coronavirus besmette man vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg en Loon op Zand

De man uit Loon op Zand die besmet is met het coronavirus vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg en Loon op Zand. Dat melden verschillende bronnen aan Omroep Brabant. Online circuleren ook foto's waarop te zien is dat de man in Tilburg op stap is.

De GGD meldt dat nog wordt onderzocht met wie de man precies in contact is geweest. Daarbij wordt ook bekeken op welke plekken hij carnaval heeft gevierd. De kans dat hij toen andere mensen heeft besmet, kan dan namelijk een stuk groter zijn.

Familielid werkt op basisschool

De man meldde zich woensdag in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Donderdag werden onderzoeksresultaten bekend waaruit bleek dat hij het coronavirus heeft.

Het gaat om een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand. Verschillende bronnen melden aan Omroep Brabant dat de vrouw en dochter van de man les geven op twee verschillende basisscholen in Loon op Zand. De scholen waren afgelopen week dicht vanwege de carnavalsvakantie.

Dit is wat er bekend is over het coronavirus

Welke symptomen heeft iemand die besmet is met corona, hoe besmettelijk is de ziekte en hoe snel kun je ziek worden na een besmetting? In dit verhaal leggen we het uit.

