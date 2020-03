Coronapatiënte die ernstig ziek in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem lag, komt uit gemeente Altena

De patiënte is nu opgenomen in Erasmus MC in Rotterdam. (foto: ANP)

De coronapatiënte die is opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem komt uit de gemeente Altena. Dat meldt het RIVM. Volgens meerdere bronnen gaat het om een vrouw uit Nieuwendijk. De vrouw van middelbare leeftijd ligt nu in het Rotterdamse Erasmus MC. Ze heeft daarvoor een week lang ernstig ziek met zware luchtwegklachten in het ziekenhuis in Gorinchem gelegen.

Op 21 februari meldde de vrouw uit de gemeente Altena zich met klachten aan de luchtwegen op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. In de loop van de week verslechterde haar situatie. Om die reden werd zij overgebracht naar het Erasmus MC, waar zij werd opgenomen op de intensive care.

Niet getest in Gorinchem

Het ziekenhuis in Gorinchem heeft de vrouw niet getest op het coronavirus omdat daar volgens het RIVM-protocol geen reden toe was. De vrouw was niet in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een bevestigde besmette patiënt, meldt het ziekenhuis.

Het RIVM paste het protocol vrijdagmiddag aan, de patiënt was toen al naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam vervoerd. Daar bleek dat ze besmet was met het coronavirus.

Tijdelijke opname- en bezoekersstop

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geldt een tijdelijke opname- en bezoekersstop. Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) heeft dat zondagmiddag bekendgemaakt.

Om in kaart te brengen in hoeverre de vrouw in Gorinchem de besmetting aan anderen heeft overgebracht, is een onmiddellijke opname- en bezoekersstop noodzakelijk, zo meldt Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM.

Verzorgend personeel wordt ook onderzocht

Volgens hem moet worden uitgezocht wat de consequenties voor het personeel en andere patiënten zijn in het ziekenhuis. Ook het verzorgend personeel wordt onderzocht.

LEES OOK: Twee nieuwe coronapatiënten vierden carnaval in Tilburg, meldt RIVM

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina omroepbrabant.nl/corona