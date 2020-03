Vierde autobrand in half jaar op dezelfde parkeerplaats in Berghem

Voor de vierde keer in een half jaar tijd is een auto uitgebrand op een kleine parkeerplaats aan het Moeshof in Berghem. Deze keer ging het om een Volkswagen Golf. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Over de oorzaak van de brand, die rond half vijf uitbrak, is niets bekend.

De politie meldt in een Burgernetbericht dat ze een onderzoek is begonnen en dat ze onder meer in contact wil komen met getuigen van ‘eventuele verdachte zaken’. Op dezelfde parkeerplaats brandde een week geleden de auto van een invalide man uit.

Ook in augustus, september en november van het afgelopen jaar woedde er op deze plek brand. Daarbij gingen een bestelbusje en twee auto's in vlammen op. Over een verband tussen de branden is niets bekend.

