Frank Schrijen uit Boxmeer om het leven gebracht, bekende tonprater dood in eigen huis gevonden

De Steenstraat is maandagmorgen voor een deel afgesloten vanwege onderzoek van de politie in en om de woning boven de opticien (foto: Raymond Merkx).

De man die zondagavond dood werd gevonden in zijn huis in Boxmeer, is Frank Schrijen. Hij was sinds jaar en dag bekend als tonprater in zijn woonplaats en ver daarbuiten. Onder meer op Facebook wordt verdrietig gereageerd op zijn gewelddadige dood. Schrijen deed onder meer verscheidene malen mee aan het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond.

De politie meldde maandagmorgen dat er een man in een huis aan de Steenstraat in Boxmeer was gevonden en dat hij door geweld om het leven is gekomen. Het blijkt dus om Frank Schrijen te gaan. Dit jaar was het precies twintig jaar geleden dat hij zijn debuut als buutreedner/tonprater maakte tijdens de pronkzitting in Boxmeer.

Eén van de mensen die hun medeleven tonen op de social media is Berry Knapen uit Heeze, die eveneens al jaren actief is als tonprater. Burgemeester Karel van Soest reageerde eerder maandagmorgen, toen nog niet bekend was wie het slachtoffer is, dat hij ‘zeer onthutst’ het nieuws over het misdrijf had ontvangen.

