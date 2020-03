Nepnieuws over coronavirus in Gemert gaat rond op social media

Op sociale media gaat een nepbericht rond dat twee coronapatiƫnten uit Gemert en het Limburgse Venray carnaval zouden hebben gevierd in Gemert. Het bericht lijkt afkomstig te zijn van de website van Omroep Brabant, maar is dat dus niet.

Het Omroep Brabant-bericht van zondagmiddag dat twee nieuwe coronapatiënten carnaval vierden in Tilburg, is gebruikt als bron voor het nepbericht. Waarom dit is gedaan, is niet duidelijk.

Ook Waarschuwing RIVM

Ook het RIVM waarschuwde maandag voor nepnieuws. Zo gaat op sociale media een lijst rond met een onjuist aantal gevallen van coronabesmettingen. Op de site van het RIVM staat de juiste lijst.

