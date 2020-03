Brandstichter die toesloeg bij kringloopwinkel in Eindhoven te zien op camerabeelden

De politie hoopt dat iemand deze dader herkent. De brandstichting gebeurde op zondag 16 februari tussen 22.00 uur en 22.20 uur. De verdachte liep heen en weer over het terrein en stak vervolgens een container in brand.

De dader op beveiligingsbeelden (foto: Bureau Brabant).

Kringloopwinkel

De vlammen van de container sloegen over naar de kringloopwinkel. De brandweer was snel ter plekke en kon de brand snel blussen. De schade in het pand was groot en de gebruikers waren flink geschrokken.

Door de verlichting lijkt de man een lichtkleurige poncho te dragen, maar in werkelijkheid is de regenkleding donker van kleur.

De zoektocht naar de brandstichter is onderdeel van onderstaande video:

