Huisartsen kunnen 'corona-drukte' niet aan: 'Te weinig bescherming, te weinig tijd'

Huisartsen hebben niet genoeg beschermingsmiddelen en niet genoeg tijd om goed om te kunnen gaan met de uitbraak van het corona-virus. Dat stellen veel huisartsen in een petitie en brief die is gericht aan minister Bruno Bruins. Huisarts Edith Plum uit Nuenen heeft de brief ook ondertekend.

De huisartsen maken zich grote zorgen. Volgens het actiecomité van waarnemend huisartsen, Huisarts van de Toekomst, is de petitie in drie uur tijd al door 1400 huisartsen ondertekend. Volgens Plum is dat zo raar niet.

“Je wilt niet dat iemand met een mogelijk coronavirus de wachtkamer beschikt”, legt ze uit. “Maar wij hebben de middelen niet om dat tegen te gaan. We hebben nu briefjes opgehangen: ‘Mocht je koorts hebben, meld je aan de balie.’ Mogelijk besmettingen kunnen we op die manier apart nemen.”

Drukte

Omdat de artsen zichzelf niet goed kunnen beschermen tegen het virus zijn ze bovendien bang dat ze zelf hun patiënten besmetten, zegt Plum. “Ik denk dat als je redelijk gezond bent dat je dat virus moet kunnen verdragen. Maar het is geen hele fijne toestand op deze manier.”

Bovendien dreigen huisartsen te zwaar belast te worden. Patiënten die zich zorgen maken over een eventuele besmetting ‘maar niet binnen het risicoprofiel passen’ moeten van het RIVM contact opnemen met de huisarts. Die huisarts heeft het daardoor extra druk, zegt Plum.

“Gisterochtend om acht uur kwam het eerste belletje. Ik denk dat de assistentes sindsdien alleen maar bezig zijn geweest met het coronavirus. De andere werkzaamheden worden opzij geschoven. Toch kunnen wij die mensen niet veel meer vertellen dan op de site van het RIVM staat. Wij hebben dezelfde antwoorden, maar mensen willen hun verhaal kwijt.”

