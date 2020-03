Drie nieuwe coronapatiënten in gemeente Altena, in Brabant nu 14 gevallen

Eerder werd al duidelijk dat een vrouw (49) uit Nieuwendijk leed aan CoViD-19, de ziekte die het coronavirus overbrengt. Net als de 49-jarige vrouw zitten alle patiënten op dit moment in thuisisolatie.



De coronapatiënte uit Nieuwendijk was enige tijd opgenomen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Dat ziekenhuis heeft de vrouw niet getest op het coronavirus omdat daar volgens het RIVM-protocol geen reden toe was. In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem geldt daarom een tijdelijke opname- en bezoekersstop.

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina.