Nog drie inwoners van Helmond besmet met coronavirus

Het gaat om een van de kinderen van een Helmondse gezin dat op wintersportvakantie is geweest in Noord-Italië. Bij de vrouw van het gezin werd eerder deze week al een besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Trentino

Bij de andere twee besmette Helmonders die nu bekend zijn gemaakt, gaat het om een man en vrouw die samen met het gezin op vakantie waren. Het gezelschap was vorige week in Trentino. De nieuwe patiënten zitten in thuis-isolatie, meldt de GGD.

Uit onderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat de nieuwe patiënten geen contact meer hebben gehad met anderen in de periode dat zij besmettelijk waren.

LEES OOK: Elsa heeft het coronavirus en zit thuis met haar man in isolatie: 'Een heel rare situatie'

LEES OOK: Vrouw (45) uit Helmond besmet met coronavirus, was vorige week met haar gezin in Noord-Italië