450 Lucassen gezocht om kunstenaar te eren in Helmond

Museum Helmond is op zoek naar 450 Lucassen of Lukassen. De bedoeling is om samen met de naamgenoten de 450ste sterfdag van de Helmondse kunstschilder Lucas Gassel ter herdenken.

Met onder meer een grote tentoonstelling met werken van Gassel wordt de schilder dit jaar in Helmond geëerd. Om meer mensen naar de expositie te lokken, wordt een speciale Lucas/Lukasdag georganiseerd.

Lucasdag in Helmond

De landschapsschilder uit de Brabantse Gouden Eeuw, de zestiende eeuw, wordt met een grote groepsfoto herdacht. Dat gebeurt op zondag 19 april. Met muziek van troubadour Lucas Florent en de 450 Lucassen wordt een middeleeuws feestje gevierd bij het Kasteel van Helmond.

Vanaf 10 maart is de grote tentoonstelling met werken van Lucas Gassel te zien in het museum. Pas nog schafte het museum het werk ‘Landschap met het offer van Abraham’ aan van de Helmondse kunstenaar. Dat schilderij kostte 100.000 euro en is tijdens de overzichtstentoonstelling ook te zien in Museum Helmond.