Eveline opent nieuw restaurant en vaste gast Rico Verhoeven denkt mee over de menukaart

Restauranteigenaresse Eveline Wu opent vrijdag haar zesde Eindhovense restaurant. Rico Vehoeven is klant in één van haar al bestaande restaurants en denkt mee over de menukaart voor de nieuwe eetgelegenheid. De twee werken aan een project waarbij hele gezonde maar toch lekkere voeding op nummer een staat.

Eveline Wu was tot voor kort de baas van vijf restaurants in Eindhoven: Mood Eindhoven en Strijp-S De Kreeftenbar, Soho en Fish & Chips. Ook won ze in 2016 de eerste prijs op het WK Chinees koken in Rotterdam. Rico kwam wel vaker in een van haar restaurants eten. “Hij houdt eigenlijk niet van sushi of rauwe dingen’’, vertelt Eveline. ‘’Maar mijn sushi vond hij wél lekker.’’

Idee

Toen de kickbokser weer eens in een van Evelines restaurant te gast was, raakten ze aan de praat over gezonde voeding. ‘’Ik zei dat ik graag meer wilde gaan experimenteren met gezond eten’’, zegt Eveline. ‘’Rico moet zich vanwege zijn sportcarrière aan hele strenge regels houden omtrent voeding. Weinig koolhydraten en veel groentes. Vaak vindt hij de gerechten die aan deze eisen voldoen niet zo lekker. Toen ontstond bij ons het idee om die gezonde voeding toegankelijker te maken voor iedereen.’’

Die toegankelijkheid zit hem zowel in de bereiding van het eten, als het prijskaartje wat eraan hangt. De prijs ligt namelijk een stuk lager dan bij de andere Mood restaurants.

Eveline en Rico bedachten samen met Rico’s voedingsadviseur goede, gezonde recepten. En nee, Rico zal niet ineens met een koksmuts op in de keuken van het restaurant te vinden zijn. Hij denkt achter de schermen mee met Eveline en zal met enige regelmaat voor de schermen in het restaurant te vinden zijn. Dit voornamelijk tijdens meet en greets met gasten. Die kunnen zich online inschrijven voor een plaatsje naast de sporter en wie weet dineren ze die avond wel met Rico Verhoeven.

Publiciteit

’Rico heeft een heel bijzonder imago en veel fans achter zich staan’’, zegt Eveline. ‘’Zijn publiciteit en dit nieuwe concept zorgen voor een gouden combinatie. Ik denk dat beide dingen elkaar alleen maar versterken.’’

Mood Streetfood opent vrijdag haar deuren voor het grote publiek.