Stunt NAC bij Feyenoord of toch niet? 'Een verrassing is altijd mogelijk'

Op 18 maart 2008 stond NAC in de halve finale ook tegenover Feyenoord. De Rotterdammers wonnen de bekerwedstrijd met 2-0. Er was toen de nodige ophef over een niet gegeven penalty voor NAC.

Ernie Brandts was dat seizoen de trainer van NAC. “We hadden toen een geweldig team met goede spelers. Beter dan nu, denk ik, maar in die bekerwedstrijd waren we kansloos.” NAC eindigde dat seizoen in de competitie als nummer drie van Nederland, voor Feyenoord.

“Er zijn weinig parallellen tussen het NAC van toen en nu”, zegt Brandts, “Feyenoord wint donderdag, maar er zijn altijd verrassingen mogelijk. Dat heeft NAC wel bewezen.”

NAC speelde in haar clubhistorie tien keer een halve finale.

Vier halve finales werden gewonnen:

1974 Utrecht - NAC 2-3

1973 Sparta - NAC 1-2

1967 NAC - Blauw Wit 4-3 na verlenging

1961 NAC - HVC 3-0

Zes halve finales werden verloren:

2009 FC Twente – NAC 3-1

2008 Feyenoord – NAC 2-0

2007 AZ - NAC 6-0

2004 FC Twente – NAC 6-5 na penalty’s

1994 NAC – Feyenoord 0-3

1965 Go Ahead Eagles – NAC 2-1

Eén keer veroverde NAC de beker: in 1973 na een 2-0 overwinning op NEC. De laatste keer dat NAC de bekerfinale speelde was in 1974, die werd toen verloren van PSV.

