Man uit Uden besmet met coronavirus, ligt in ziekenhuis Bernhoven

Een man uit Uden is besmet met het coronavirus. De patiënt kreeg tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis op maandagmiddag griepachtige verschijnselen. Afgelopen dinsdag bleken de voorlopige testresultaten voor deze patiënt positief. De man is om die reden direct in strikte isolatie geplaatst.

Definitieve bevestiging van de uitslag volgde woensdagmiddag. De kamergenoten van deze patiënt worden voor de zekerheid getest. Zij worden ook in isolatie verpleegd. Dat heeft het ziekenhuis woensdagmiddag bekendgemaakt.

Ook medewerkers getest

De zorg voor alle patiënten in het ziekenhuis en alle poliklinieken gaat gewoon door. Medewerkers die intensief contact hebben gehad met de patiënt én verkouden zijn of griepachtige verschijnselen hebben worden ook getest. Op het moment is nog niet duidelijk of dit het geval is, maar dit wordt onderzocht.

GGD Hart voor Brabant brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van een contactonderzoek. Privécontacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest.

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina.

LEES OOK: Teller Brabantse coronapatiënten op 17: twee nieuwe besmettingen in Tilburg, één minder in Altena