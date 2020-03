Teller Brabantse coronapatiënten op 17: twee nieuwe besmettingen in Tilburg, één minder in Altena

Volgens de officiële telling van het RIVM zijn er nu 17 Brabantse coronapatiënten. Zo kwamen er woensdag twee Tilburgse gevallen bij waar verder nog niets over bekend is. In eerste instantie was er sprake van vier mensen uit de gemeente Altena die waren besmet met het virus, dat blijken er nu echter drie te zijn vanwege een fout in de rekenmethode.

In totaal zijn er nu 38 coronagevallen in Nederland, aldus het RIVM. Omroep Brabant zet alle Brabantse coronagevallen (bevestigd en onbevestigd) voor je op een rijtje.

Helmond (4)

Maandag werd bekend dat een 45-jarige vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Ze was vorige week met haar gezin op vakantie op wintersport in het Italiaanse Trentino. Ze keerde zaterdag terug. De Helmondse patiënte zit in thuisisolatie. Ook gezinsleden blijven de komende veertien dagen thuis.

De GGD Brabant-Zuidoost meldde dinsdag dat nog eens drie inwoners van Helmond besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het gaat om een van de kinderen van een Helmonds gezin dat op wintersportvakantie is geweest in Noord-Italië.

Bij de andere twee besmette Helmonders die gaat het om een man en vrouw die samen met het gezin op vakantie waren. Het gezelschap was vorige week in Trentino. De nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie, meldt de GGD.

Eindhoven (1 bevestigd, 1 onbevestigd)

Dinsdag maakte het RIVM bekend dat het coronavirus is vastgesteld bij een vrouw uit Eindhoven. De vrouw zit in thuisisolatie. Ook haar partner blijft de komende veertien dagen thuis. De vrouw heeft het virus opgelopen in Trentino. Ze was daar op vakantie met familieleden. De vrouw is de zus van de coronapatiënt uit Helmond.

Sinds 23 februari ligt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ook een patiënt die besmet is met het coronavirus. Hij en zijn vrouw worden in isolatie verpleegd. Ook bij de vrouw is een verdenking van corona. Zij wordt getest. Deze patiënt staat niet op de lijst van het RIVM.

Oss (1)

Maandag werd bekend dat een man uit de gemeente Oss is positief getest op het coronavirus. Deze man is in het gebied in Noord-Italië geweest waar twee weken geleden besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. De patiënt en zijn gezinsleden zijn thuis in isolatie.

Loon op Zand (5)

Vorige week donderdag werd bekend dat de eerste besmette Nederlander een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand is. Hij is opgenomen in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De man was onlangs in het Noord-Italiaanse Lombardije.

Zaterdag werd duidelijk dat de vrouw en de dochter van de man ook het coronavirus is vastgesteld. Ze zitten thuis in isolatie. Beiden werken op een basisschool in Loon op Zand, allebei op een andere.

Maandagmorgen bleek dat de broer van de 56-jarige ondernemer als vierde inwoner van Loon op Zand is besmet met het coronavirus. De broer moet twee weken thuis in quarantaine. Daarbij moet hij afgezonderd blijven van de rest van zijn gezin.

Maandagmiddag volgde de vijfde coronapatiënt uit Loon op Zand. Het gaat om een vrouw die contact had met de 56-jarige man die als eerste in het dorp besmet raakte. Ze is geen familie.

Tilburg (3)

Tijdens een persconferentie van het RIVM zondag bleek dat een vrouw uit Tilburg besmet was geraakt met het coronavirus. Ze vierde carnaval in Tilburg, net als een man van middelbare leeftijd uit het Drentse Coevorden.

Woensdag werd duidelijk er twee nieuwe gevallen van Tilburgse besmettingen zijn in Tilburg. Hier is verder nog niets over bekend.

Altena (3, 4de geval toch geen besmetting)

Bij de persconferentie van het RIVM zondag bleek ook dat een 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk gelegen in de gemeente Altena besmet was geraakt. Ze lag eerst ernstig ziek in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem lag. Nu ligt ze in isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC.

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat er drie nieuwe patiënten met het coronavirus zijn vastgesteld in de gemeente Altena. Dat meldde veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die woensdagmiddag liet weten dat het niet vier maar drie inwoners van de gemeente Altena zijn besmet met het coronavirus. Er bleek sprake te zijn van een 'rekenfout', waar een woordvoerder verder niet over uit kon wijden.

Dagbestedingscentrum voor ouderen De Molenhof in Werkendam maakte dinsdag bekend dat het voorlopig alle activiteiten staakt in verband met het coronavirus. In een verklaring meldt de organisatie nu, dat er iemand op De Molenhof is geweest, die later positief is getest op het coronavirus. Gezie de regionale functie van het dagbestedingscentrum is het vrijwel zeker dat de patiënt uit de gemeente Altena komt.

Breda (geen door RIVM bevestigde besmettingen)

Woensdag blijkt dat een medewerker van het Amphia Ziekenhuis in Breda besmet is. Het is niet duidelijk waar de medewerker vandaan komt en of het hier om een nieuwe geval gaat. Wel weet het ziekenhuis te melden dat de medewerker twee keer positief is getest.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda bleek dinsdag een vrouw met het coronavirus opgenomen uit de gemeente Altena. Dat bevestigde het ziekenhuis dinsdag. Vermoedelijk gaat het om van de drie bestaande gevallen uit de gemeente Altena.

Gelderse Patiënt in Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch ligt een patiënt met het coronavirus. De zieke man meldde zich vrijdagavond met griepverschijnselen. Het gaat om een man uit het Gelderse Kerkwijk. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt het ziekenhuis.

