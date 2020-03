Coronavirus vastgesteld bij vrouw uit Eindhoven, was met familie in Noord-Italië

Vragen over het coronavirus kunnen gesteld worden via 0800-1351 (foto: ANP).

Het coronavirus is vastgesteld bij een vrouw uit Eindhoven. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. De vrouw zit in thuisisolatie. Ook haar partner blijft de komende veertien dagen thuis. De vrouw heeft het virus opgelopen in Trentino. Ze was daar op vakantie met familieleden. De vrouw is de zus van de coronapatiënt uit Helmond. Het totaal aantal patiënten uit Brabant is op dit moment negen.

Volgens het RIVM hebben beide vrouwen snel en correct gehandeld. Na hun terugkomst uit Italië hebben ze buiten hun eigen gezin geen contacten met anderen gehad. De GGD zegt ook de familieleden in beeld te hebben.

Andere patiënten

Een man uit Loon op Zand was de eerste patiënt in Brabant en ook in Nederland. Hij was kort daarvoor in het noorden van Italië geweest. Afgelopen donderdag werd bij hem officieel het virus vastgesteld. Een dag eerder was hij opgenomen in een isolatiekamer van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Later werd bekend dat ook zijn vrouw, broer en dochter besmet waren.

Zondag bleek tijdens de persconferentie van het RIVM dat ook een Tilburgse vrouw en een vrouw uit de gemeente Altena besmet zijn geraakt met het virus. Van hen is duidelijk dat zij niet in een risicogebied zoals Noord-Italië zijn geweest. Van de Tilburgse vrouw is, net als van een mannelijk coronapatiënt uit Coevorden, wel bekend dat zij carnaval vierden in Tilburg.

De mogelijkheid bestaat dat zij het virus daar opliepen. Een andere optie is dat zij het virus via via tóch van iemand kregen die in een risicogebied geweest is. Ook een 45-jarige vrouw uit Helmond bleek besmet. Zij is dus de zus van de patiënt uit Eindhoven. In Oss testte een man positief op het coronavirus. Ook hij was in Noord-Italië geweest.

Opsporen, monitoren, testen

Ook buiten Brabant zijn inmiddels patiënten met het virus. Wanneer nieuwe gevallen opduiken, start de GGD elke keer direct een zogenoemd 'contactenonderzoek'. Bekeken wordt dan wie in contact is geweest met de patiënt. Die mensen worden dan gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en die melden aan de GGD. Wanneer zij binnen twee weken symptomen krijgen, dan worden ze getest op het virus.

LEES OOK:

Vrouw en dochter van coronapatiënt in Loon op Zand ook besmet met virus

Ziekenhuismedewerkers hadden contact met besmette moeder en dochter, personeel wordt getest

Dit is wat er bekend is over het coronavirus

Vrouw en dochter uit Loon op Zand zitten in thuisisolatie, wat houdt dat in?

Lees alles over corona in Brabant op onze speciale themapagina www.omroepbrabant.nl/corona