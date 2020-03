Vijfde coronageval in Loon op Zand, besmette vrouw had contact met eerste patiënt

Volgens burgemeester Hanne van Aart ligt de vrouw thuis in isolatie.

Donderdagavond maakte minister Bruno Bruins tijdens een live-uitzending van de NPO bekend dat het coronavirus was vastgesteld bij de 56-jarige patiënt uit Loon op Zand die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis lag. Het was de eerste keer dat de diagnose in Nederland werd gesteld.

Later bleek dat ook zijn broer, dochter en vrouw besmet waren. Die zijn ook in thuisisolatie, de man ligt nog in het ziekenhuis. "Ze moeten veertien dagen binnenblijven, ze worden in de gaten gehouden door de GGD en hun temperatuur wordt opgenomen," zegt Van Aart.

Gaat iets beter met gezin

De burgemeester heeft regelmatig contact met het gezin waar vader, moeder en dochter ziek zijn. "Naar omstandigheden gaat het best goed. Op social media lees ik dat sommige mensen zeggen dat ze best twee weken in thuisisolatie willen zitten om tv te kijken. Maar het is natuurlijk anders als je gedwongen wordt tot thuisisolatie. De gezinsleden voelen zich nog niet honderd procent. Het gaat gelukkig al wat beter, maar ze voelen zich niet happy of fijn."

Gevolgen Loon op Zand

Het coronavirus lijkt zich als een sneeuwbal over Loon op Zand te verspreiden. Toch is de burgemeester niet bang dat het hele dorp straks ziek thuis zit. "In Loon op Zand is dit wel te stoppen. Dat denk ik omdat we ook veel testen negatief terug hebben gekregen. Maar hoe het virus zich in Nederland in algemene zin gaat ontwikkelen, weet ik niet. Dat is heel ingewikkeld."

Ze heeft geen reden om speciale maatregelen in het dorp te nemen. "We geven elkaar in het gemeentehuis nog steeds een hand. En de scholen blijven open en er zijn ook niet bovenmatig veel leerlingen thuis gebleven."

