Vierde coronageval in Loon op Zand: broer van eerste patiënt

De broer moet twee weken thuis in quarantaine. Daarbij moet hij afgezonderd blijven van de rest van zijn gezin.

'Aan de beterende hand'

In de Ochtendshow To Go van het AD vertelt Van Aart dat het 'naar omstandigheden best goed gaat' met de familie. "Ik heb contact met ze. Ze zijn gelukkig aan de beterende hand."

Ze benadrukt dat er ook familieleden zijn getest die het coronavirus niet bij zich dragen. "Zij hebben afgelopen weekend met frisse moed het openbare leven weer opgepakt."

Teller RIVM nog op 10

De nieuwste besmetting is nog niet officieel bevestigd door het RIVM. Die maakte zondag bekend dat het aantal mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld is opgelopen naar tien.

Donderdag werd duidelijk dat de 56-jarige man uit Loon op het Zand het coronavirus had opgelopen. Zaterdag bleek dat zijn vrouw en zijn dochter ook besmet zijn met het virus.

