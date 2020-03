Portofoons van agenten in West-Brabant faalden 32 keer in twee dagen: 'Ook tijdens schietpartij'

Maar liefst 32 keer in twee dagen konden agenten van politie-eenheid West-Brabant en Zeeland niet vertrouwen op hun portofoon. Dat zei agent Koen Simmers aan tafel bij Eva Jinek. De Tilburgse politieman doet een noodkreet nadat hij zaterdagavond werd aangevallen en niet in contact kon komen met zijn collega's.

Agenten in Nederland gebruiken het communicatiesysteem C2000 om meldingen door te geven of versterking te laten komen. Sinds het systeem een aantal weken terug een update heeft gekregen, kampt het vaak met storingen. Inmiddels liggen er honderden meldingen van agenten die klagen over niet werkende portofoons.

Koen Simmers is agent in Tilburg en tevens hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond (NPB). Hij pleit al langer voor een snelle oplossing van het drastische probleem. Onder agenten wordt veel geklaagd over het systeem. ''Zo is er een geval waarin de noodknop weigerde, terwijl agenten met wapenstokken een menigte op afstand hielden. Er is zelfs een situatie geweest waarin agenten niet door konden geven dat ze midden in een schietpartij zaten.''

Afgelopen zaterdagnacht ervoer hij in levende lijve hoe belangrijk het is dat dienders op hun portofoon kunnen rekenen. In het holst van de nacht werd hij op de Noordhoekring aangevallen door een agressieve man, maar kon niet om versterking roepen door een storing.

Bijna pistool getrokken

''Mijn collega's hadden er binnen enkele tellen kunnen en moeten staan'', zegt de ervaren agent tegen Jinek. ''Ik stond op het punt om mijn pistool te trekken om de man neer te schieten. Er was geen andere oplossing. Gelukkig kon de collega met wie ik surveilleerde de man van mij af trekken.''

Voor Simmers heeft het incident grote impact gehad. Het heeft ook invloed op de manier waarop hij nu te werk gaat. ''Je voelt je echt machteloos wanneer die noodknop niet werkt. Daarom geef ik nu bij een gewone verkeerscontrole eerst door waar ik ben en wat ik doe, voordat ik mijn auto uitstap. Dat zou je als agent doorgaans eigenlijk nooit doen.''

De landelijke politie geeft in reactie aan dat het een tijdelijke oplossing is, om meer agenten op straat te sturen en een communicatie-app op een telefoon. ''Dat zijn beiden geen opties. Meer mensen zijn er niet en eerst een telefoon uit je broekzak halen, kan niet in een noodsituatie.''

LEES OOK: Portofoon van agent Koen haperde in gevecht: ‘Iedere seconde kan verschil zijn tussen leven en dood'