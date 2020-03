's Avonds scheuren met elektrische racewagens, Eindhoven wil Formule E-wereldprimeur

De eerste avondrace van de Formule E ter wereld in Eindhoven. Dat is de grote wens van initiatiefnemers die proberen de grootste klasse met elektrische raceauto's naar de stad te halen. Eindhoven hoopt de race voor minstens drie jaar naar de stad te halen. Dat werd donderdag bekend gemaakt op een persconferentie.

Als het de initiatiefnemers lukt, zou het de eerste Formule E-race ooit moeten worden die onder kunstlicht wordt verreden. "We willen Eindhoven de lichtstad een wereldtoneel geven", zegt initiatiefnemer Peter-Paul Laumans. "Het zou uniek zijn in deze raceklasse om een avondrace te hebben. Bovendien kunnen we laten zien waar we in deze regio technologisch toe in staat zijn. In deze regio hebben we de ideale partijen om dat mogelijk te maken."

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een bidbook waarmee Eindhoven de internationale organisatie van de raceklasse wil overtuigen in 2021 of 2022 een race in de stad te laten verrijden. "De kansen zijn goed", zegt Laumans. "Maar het is ook spannend. We weten niet welke andere steden ook een race willen. En we weten nog niet of de kalender van de Formule E uitgebreid gaat worden."

'Ik maak de bazen gek'

Vanuit alle kanten proberen de Eindhovenaren de Formule E te overtuigen toch vooral naar Eindhoven te komen. Zo is Formule E-coureur Robin Frijns ambassadeur van de race in Eindhoven. "Ik probeer de bazen wel een beetje gek te maken dat ze eens naar Eindhoven moeten komen. Ik loop al wat jaren rond in de Formule E dus ik weet wie ik moet spreken", vertelt Frijns.

Formule E is een klasse met elektrische racewagens. De races worden allemaal verreden op stratencircuits midden in steden. De kalender die van de herfst tot en met de zomer loopt, heeft races in onder andere New York, Rome, Londen en Mexico Stad. Waar het circuit in Eindhoven precies moet komen is nog niet duidelijk.

Het bidbook moet in maart 2021 klaar zijn. In juni 2021 krijgt Eindhoven te horen of ze gastheer worden van de eerste Formule E-race in Nederland.

Zo zou een Formule E-race in Eindhoven er uit kunnen zien: