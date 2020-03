Rechtszaak tegen MH17-verdachten begint vandaag, nabestaanden kijken ernaar uit

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur neergehaald door een BUK-raket. Volgens het OM was die raket afkomstig uit Rusland, geregeld door de vier verdachten die maandag terechtstaan. Dat zijn de Russen Oleg Poelatov, Sergej Doebinski en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Chartsjenko.

'Gerechtigheid'

Anton Kotte uit Eindhoven verloor bij de ramp zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco. Maandag mag hij als een van de weinigen, als vertegenwoordiger van Stichting Vliegramp MH17, aanwezig zijn in de rechtszaal.

De Eindhovenaar kijkt uit naar de start van de megazaak. "Vijfenhalf jaar geleden hebben we tijdens de eerste bijeenkomst voor nabestaanden na de ramp een piketpaaltje geslagen."

Destijds zei hij in een volle zaal met nabestaanden: "We zijn het aan onze dierbaren verplicht om een goed einde te brengen aan dit hele proces. Met de start van de strafzaak komt dat piketpaaltje nu dichterbij." Hij gelooft in een goede afloop: "Er zal gerechtigheid geschieden."

Naar uitgekeken

Voor Joyce de Roo uit Helmond breekt een dag aan waar ze lang naar uitgekeken heeft. "Diegenen die dit op zijn geweten hebben, moeten gewoon gestraft worden." De Roo verloor haar vader Joop bij de vliegramp. Maandag volgt zij de eerste zittingsdag samen met honderden andere nabestaanden bij het congrescentrum in Nieuwegein.

Ze hoopt nog altijd dat de verdachten op komen dagen, al lijkt die kans heel erg klein. "Ik ben daar heel nieuwsgierig naar, maar ik denk niet dat ze er zullen zijn." Verder laat ze de eerste dag op zich af komen. "Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. We zullen het wel zien."

'Kan alle kanten op'

Ook Jeanne en Bart Hornikx uit Goirle gaan de eerste zittingsdag volgen in Nieuwegein. Zij verloren hun dochter Astrid en haar vriend Bart Lambregts. Het echtpaar kijkt uit naar maandag, al verwachten ze er niet al te veel van.

"Ze hebben ons gewaarschuwd dat het alle kanten op kan gaan", vertelt Jeanne Hornikx. "Alle geplande zittingsdagen kunnen doorgaan, maar voor hetzelfde geld horen we maandag dat de zaak wordt uitgesteld."

De afgelopen dagen in de aanloop naar de start van de rechtszaak probeerden ze zoveel mogelijk afleiding te zoeken. "Want het is toch spannend. Waar we zo naar uitgekeken hebben, gaat nu echt gebeuren."

Livestream

Er zijn ook nabestaanden die ervoor kiezen thuis te blijven. Een van hen is Martijn Martens. Hij verloor zijn zus Nicole Wals-Martens, zijn zwager, neefje en drie nichtjes uit Neerkant bij de ramp.

"Ik ben blij dat de zaak voor de rechter komt. Maar ik baal ervan dat de verdachten ook bij verstek veroordeeld kunnen worden.''

Martens kiest ervoor om de eerste zittingsdagen te volgen via een online livestream. "Ik zou wel graag gebruik willen maken van mijn spreekrecht. Maar het duurt nog even voordat we daar de kans voor krijgen."

LEES OOK: Dag voor start MH17-proces zetten nabestaanden 298 stoelen neer voor Russische ambassade

BEKIJK OOK: documentaire ‘Over leven na de ramp’