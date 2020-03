Vragen over gewelddadige dood van Frank Schrijen blijven, familie is dankbaar voor steun

De 56-jarige Frank Schrijen werd zondagavond dood gevonden in zijn huis aan de Steenstraat. Hij was door geweld om het leven gekomen. Schrijen was in vooral Brabant en Limburg tientallen jaren een bekende verschijning als tonprater.

'Markante man'

"Frank was een eigenzinnige man die zijn eigen leven leidde. Hij had een duidelijke mening over veel dingen en stak deze ook niet onder stoelen of banken. Dat maakte ook dat velen een mening over hem hadden. Ook dat maakte hem een markante man", zo meldt de familie in een verklaring die ze heeft laten uitbrengen.

Hierin staat verder dat 'Frank op een lafhartige manier om het leven is gebracht. En dat doet de nabestaanden pijn.'. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ze zal ook vrijdag nog de woning onder de loep nemen. Het lichaam van het slachtoffer is woensdag vrijgegeven. Het is nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze de uitvaart zal plaatsvinden. Er is online een condoleanceregister geopend:.

Hulp van media-adviseur

De familie heeft een zogeheten media-adviseur in de arm genomen, die haar in deze dagen bijstaat. Ze kan zich voorstellen dat er gezien de wijze waarop Frank om het leven is gekomen, veel vragen op haar afkomen. De media-adviseur onderhoudt deze dagen daarom de contacten met de pers, terwijl de familie met de rouwverwerking bezig is.

De adviseur werkt voor Namens de Familie. Dit is een project waarop nabestaanden via bijvoorbeeld Slachtofferhulp een beroep kunnen doen. Het gaat om een initiatief van Hans Faber, de vader van de vermiste en later vermoord gevonden Anne Faber.

Veel vragen onbeantwoord

Ondertussen blijven nog veel vragen over het geweldsmisdrijf onbeantwoord. Wanneer, waar, hoe en door wie is Frank Schrijen om het leven gebracht? En wat was de aanleiding?

Van hem is dus bekend dat hij als tonprater de lachers op zijn hand wist te krijgen tijdens pronkzittingen, tonpraatkampioenschappen en andere, met name carnavaleske bijeenkomsten. Maar hij had ook een ander gezicht, wat de familie evenmin wil verbloemen. Zijn gewelddadige dood bracht een schok teweeg in het dorp, al was hij bij veel inwoners van Boxmeer juist verre van geliefd. Schrijen stond bekend als iemand, die het zeer met zichzelf had getroffen en die soms wel tienduizenden guldens of euro’s op zak had. Over de manier waarop hij aan dat geld kwam, deden verscheidene verhalen de ronde.

Politie neemt zaak 'buitengewoon serieus'

De politie beseft dat het onderwerp erg leeft in Boxmeer en omgeving. ‘We begrijpen ook”, laat een woordvoerder weten, "dat mensen vragen hebben en dat deze kwestie leidt tot geruchten en speculaties. We kunnen als politie en Openbaar Ministerie hierin echter niet meegaan. Wij willen ons enkel baseren op de feiten. Wel kunnen inwoners van Boxmeer en omgeving erop rekenen dat we de zaak buitengewoon serieus nemen."

"We zijn zeer terughoudend met het delen van feiten, omdat we in het begin van het onderzoek simpelweg niet weten welke feiten van belang zijn voor het onderzoek.”

Speciaal team opgericht

Er is sinds afgelopen maandag een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingericht dat zich, onder leiding van de officier van justitie, dag en nacht bezighoudt met deze zaak. Onder het onderzoek vallen het horen van getuigen, spreken met bekenden van het slachtoffer, bekijken van camerabeelden en technisch onderzoek op de plaats delict en aan veilig gestelde sporen.

