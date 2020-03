Coronapatiënt in gemeente Oisterwijk, aantal besmettingen stijgt met de dag

In Oisterwijk is een persoon besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt de gemeente donderdagavond.

Burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk heeft contact gehad met het betrokken gezin. Hij heeft de familie beterschap gewenst.

"De GGD begeleidt het gezin en brengt ook de contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek", aldus Janssen. De gemeente neemt geen extra maatregelen, laat de burgemeester in zijn verklaring weten.

Instructies en adviezen

"Ik kan mij voorstellen dat bij onze inwoners zorgen en vragen leven. Die zorgen deel ik. Als gemeente staan we daarom in nauw contact met de GGD en de Veiligheidsregio. We laten ons door deze instanties regelmatig informeren en adviseren over wat wij kunnen doen om verdere verspreiding te voorkomen. Ik wil er bij inwoners op aandringen om de instructies en adviezen van het RIVM op te volgen.”

Dongen en Sint-Michielsgestel

Behalve in Oisterwijk zijn er ook mensen besmet geraakt in Dongen en Sint-Michielsgestel, bleek donderdagmiddag uit de informatie van het RIVM . Het aantal coronabesmettingen in onze provincie loopt nog altijd snel op.

