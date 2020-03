Echtpaar moet negen meter hoog bouwwerk in tuin slopen van gemeente

Na jarenlang strijden is het nu definitief. Het bouwwerk van de familie Van Riel in Heukelom, gemeente Oisterwijk moet worden afgebroken of verlaagd naar drie meter. De buurt vroeg daar al lang om, maar de gemeenteraad heeft nu definitief beslist dat er geen uitzondering gemaakt gaat worden.

In hun tuin in Heukelom, het buitengebied van Oisterwijk, hebben Angèle en Marcel een 'tuinsieraad' gebouwd dat op het eerste gezicht een beetje doet denken aan Covent Garden in Londen. Het is negen meter hoog, met veel staal. Het is ook helemaal verwerkt in de natuur. Al jarenlang voert het echtpaar een strijd met gemeente en buurtbewoners om het bouwwerk legaal te maken.

De buurt vindt dat het 'sieraad' maar drie meter hoog mag zijn en is bang dat er een horecagelegenheid in komt. Maar het echtpaar Van Riel ontkent dit ten stelligste. Het college van B en W van Oisterwijk vindt dat het bouwwerk niet in het bestemmingsplan past en wil dat het afgebroken wordt of verlaagd.

Donderdag bleek in de raadsvergadering dat ook de raad niet wil dat er afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Dat betekent dat het tuinsieraad dus moet worden aangepast of afgebroken. Van Riel liet nog aan het begin van de raad een medestander inspreken. Die zei dat de familie wilde toezeggen het bouwwerk na 5 jaar af te breken. Maar de raad wilde definitief geen uitzondering maken.