Coronavirus bij leerling van Odulphuslyceum in Tilburg na vakantie in Italië

Een leerling van het Odulphuslyceum in Tilburg is besmet met het coronavirus. Dat meldt de middelbare school donderdagavond op haar website. De leerling blijft voorlopig thuis.

De jongen kwam met klachten terug van een vakantie in Noord-Italië, zo schrijft de school in de verklaring. Hij is daarna niet meer op school geweest.

Ook drie andere leerlingen blijven voorlopig preventief thuis. Waarom precies, is onduidelijk. "Dat krijgen we van de GGD om privacyredenen niet te horen", verklaart rector Frans Claassens.

De school neemt nog geen extra maatregelen. "We volgen hierin het advies van de GGD", vervolgt Claassens. De lessen en de toetsweek gaan voorlopig gewoon door.

