Ad is weer thuis na door coronavirus verlengde vakantie op Tenerife: 'Het was heerlijk'

"Ik ben blij dat we weer thuis zijn", vertelt Ad Elissen (79) vrijdagochtend. "En zonder problemen." Het hotel waar de Bredanaar en zijn vrouw vakantie vierden op Tenerife ging vorige week dinsdag volledig op slot nadat het coronavirus bij een Italiaanse gast was vastgesteld. Dus werd hun vakantie onbedoeld verlengd. Pas deze vrijdag zette hij voet op Nederlandse bodem.

"Maar na een dag of drie, vier mochten we alweer van onze kamer af en konden we ons bewegen door het hele complex", blikt Ad terug. "We mochten ook van de tuin gebruik maken en zo. Het werd dus eigenlijk een stukje verlenging van de vakantie, het was heerlijk. Alles en iedereen was op dat moment gescreend, vandaar dat we meer bewegingsvrijheid kregen."

'Ambassadepersoneel belde iedere dag'

In het hotel bevonden zich volgens Elissen op dat moment zo'n 400 tot 500 gasten. "Maar wij hebben niet gehoord dat er iemand besmet was met het virus. Elke dag moesten we de temperatuur meten. Dat heeft voorkomen dat het virus zich zou kunnen verspreiden."

Ad is zeer te spreken over de hulp die ze als gestrande reizigers kregen van de Nederlandse ambassade. "Mensen van de ambassade hebben elke dag gebeld hoe het ging en noem maar op. We zijn prima behandeld. Alleen maar complimenten voor de ambassade."

Vergoeding

Ook over het reisbureau waar hij deze reis boekte, is hij zeer te spreken. "We krijgen alle dagen die we niet naar buiten konden bij dit complex vergoed en de reisorganisatie heeft ook de terugreis geregeld en betaald. Perfect geregeld."

LEES OOK:

Ad (79) zit vast in hotel Tenerife na corona-alarm: 'Dan schrik je wel'

Ad (79) mag hotelkamer weer uit op Tenerife na corona-alarm: 'We hebben niets te klagen'