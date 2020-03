Nel (88) moest voor haar darmoperatie eerst gaan sporten en dat trok wereldwijd de aandacht

Het is eind november toen de 88-jarige Nel van Putten te horen kreeg dat ze een tumor had in de endeldarm. De chirurg bij wie ze kwam, vroeg of ze wilde meewerken aan een onderzoek. Dat zal ik maar doen, dacht Nel, want als ze mij beter willen maken moet ik er zelf ook wat voor doen.’’

Internationale belangstelling

Op 9 januari was de operatie gepland. In de weken ervoor moest Van Putten drie keer in de week naar het ziekenhuis om te sporten. Een diëtist vertelde precies wat ze moest eten. En Nel kreeg ook geestelijke hulp om haar mentaal zo sterk en fit mogelijk te maken.

In de video doet Nel haar verhaal:

Chirurg Gerrit Slooter heeft dit plan met een collega opgezet. "Hoe fitter een patiënt is, hoe beter iemand uit een operatie komt." De eerste resultaten worden met internationale belangstelling bekeken. Patiënten liggen korter in het ziekenhuis, het herstel is beter en ze hebben minder pijn.

Kosten

Het onderzoek gaat nu internationaal verder. Zevenhonderd patiënten in zes landen worden fitter gemaakt voor een darmoperatie. En dan wordt daarna gekeken of het herstel beter gaat en of het ook kosten bespaard. Chirurg Slooter hoopt dat over drie jaar deze manier van werken een standaard is in Nederland.

"Het kost voor de operatie meer geld, want je moet twaalf keer naar de fysio, je bezoekt twee keer een diëtist en twee keer iemand voor de mentale begeleiding," zegt de chirurg, "maar de patiënt ligt daarna minder lang in het ziekenhuis en heeft minder complicaties.’"

Ik ben fitter na de operatie dan ervoor.

De eerste resultaten zijn dat patiënten vijftien procent sterker aan een operatie beginnen. En die extra weerstand kunnen ze inzetten voor het herstel. "Achttien jaar geleden lagen patiënten na een darmoperatie twee weken in het ziekenhuis", vertelt Slooter. "Dat hebben we eerder al kunnen terugdringen naar zes dagen. Nu zitten we op drie tot vier dagen en soms zelfs twee."

Nel van Putten merkt dat haar conditie verbeterd is en dat ze meer aan kon in aanloop naar de operatie. "Ik ben fitter na de operatie dan ervoor", zegt ze met een lach. "Volgens verplegers konden ze ook echt merken dat ik snel herstelde. De dag na de operatie was ik al uit bed."

Darmkanker voorkomen

Het onderzoek is gericht op patiënten met darmkanker. Maar het Veldhovense ziekenhuis wil ook voorlichten. Dankzij het bevolkingsonderzoek wordt darmkanker al gevonden voordat het kanker is. Maar darmkanker is in veel gevallen ook te voorkomen. Maag-darm-leverarts Paul Boekema vertelt daarover in de onderstaande video.

Bekijk hier hoe je darmkanker kunt voorkomen en hoe je het vroegtijdig herkent:

Andere operaties

"Er is niet altijd tijd om iemand fit te maken, maar de tijd tussen de diagnose en operatie moeten we nuttig gebruiken", zegt Slooter. Ook voor andere operaties gaan ze in het MMC nu patiënten fitter maken.

"Het is heel belangrijk om mensen bij een longoperatie fitter te maken. En we doen nu ook een studie, samen met een ziekenhuis in Dordrecht, om die patiënten in twee weken fitter te krijgen." Ook operaties aan de lever, blaas en voor borstkanker staan op de planning.