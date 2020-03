89 trucks van Vos Logistics tot volgende week aan de ketting

89 trucks van Vos Logistics uit Oss blijven voorlopig aan de ketting liggen in Belgiƫ. Over de hoogte van de borgsom die het transportbedrijf moet betalen, wordt nog onderhandeld. Dat laat de Vlaamse hoofdofficier van justitie Danny Meirsschaut weten.

Vos Logistics heeft volgens het Openbaar Ministerie in België Poolse en Roemeense truckers structureel onderbetaald. Daarbij zouden onder meer sociale heffingen in België zijn ontdoken. De autoriteiten deden daarom op 1 maart een inval op twee plekken bij het bedrijf in Zeebrugge en Pittem.

Daar verhoorden zij 87 Poolse en Roemeense chauffeurs en legden zij tijdelijk beslag op 89 trucks van het bedrijf. Vos Logistics mag die pas weer inzetten zodra het bedrijf een borgsom betaalt. Daarover zijn de partijen in gesprek. Meirsschaut verwacht dat ze daar volgende week over eens worden. Eerder liet hij doorschemeren dat het totaalbedrag boven de twee miljoen euro kan komen te liggen.

Sociale uitbuiting

De zaak draait om vermeende sociale uitbuiting van deze chauffeurs. Vos Logistics is van oorsprong een bedrijf uit Oss, maar heeft meerdere vestigingen in onder meer Polen en Roemenië. Deze vestigingen zouden chauffeurs voornamelijk in West-Europa inzetten.

Dat is niet illegaal. Het draait volgens de Belgische aanklager vooral om het feit dat de chauffeurs naar Poolse of Roemeense maatstaven worden betaald. Justitie stelt dat zij een 'Belgisch loon' moeten krijgen, omdat de truckers hier stelselmatig worden ingezet en de onderneming vanuit daar wordt gerund. "In Polen krijgen chauffeurs 800 euro. Hier in België het twee- tot drievoudige. Dat is nogal een verschil", aldus Meirsschaut. Hierdoor concurreert Vos Logistics volgens de aanklager op oneerlijke wijze met bedrijven die zich wel aan de regels houden.

1400 vrachtwagens

Vos Logistics heeft in totaal 1400 vrachtwagens. De activiteiten van het bedrijf kunnen gewoon doorgaan, verzekerde bestuurder Frank Verhoeven woensdag. Hij zei: "Dit staat ongelooflijk ver af van onze uitgangspunten. Kennelijk is de inspectie een andere mening toegedaan en besloten ze dit weekend een inval te doen."

