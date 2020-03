Grote brand in de Edah in Helmond. (foto: SQ Vision Mediaprodukties/Pim Verkoelen)

Brand in voormalig EDAH-hoofdkantoor in Helmond

HELMOND -

In een leegstand kantoorpand van de EDAH in Helmond woedt vrijdagmiddag een grote brand. Bij het vuur aan de Kandaaldijk N.O. komt veel rook vrij. De naastgelegen Albert Heijn XL is ontruimd.