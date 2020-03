12 kopstukken internationale heroïnelijn opgepakt, Roosendaal was belangrijke bestemming

De grote vangst in 2018 in een loods in Roosendaal. (foto: archief)

De politie heeft een grote internationale heroïnelijn opgerold. Begin deze week werden de twaalf hoofdrolspelers opgepakt in binnen- en buitenland. Dat is vrijdagmiddag bekendgemaakt. Roosendaal was een belangrijke bestemming van de smokkelaars.

De zaak kwam eind 2018 aan het rollen toen 300 kilo heroïne werd gevonden in de haven van Italië. De bestemming van de drugs was een loods in Roosendaal. De drugs zaten verstopt in een partij bouwmaterialen, maar Italiaanse agenten haalden bijna alle drugs stiekem weg. Ze volgden het transport drie dagen lang tot in Nederland.

Klapper

De politie maakte korte tijd daarna de grote klapper. Een arrestatieteam viel binnen op het moment dat de drugs gelost werden in een loods op een bedrijventerrein in Roosendaal. Dat was dus nog maar een paar kilo. Een man uit Roosendaal, de huurder van de loods, werd toen aangehouden.

Begin deze week werden dus twaalf hoofdrolspelers opgepakt. Drie verdachten (44 tot 50) werden aangehouden in Dordrecht en Amsterdam. Ook werd een 32-jarige vrouw in België aangehouden, zeven verdachten in Turkije en nog een Pool.

De smokkelaars waren verantwoordelijk voor de smokkel van tonnen heroïne. Nederland was steeds de plek waar de heroïne naartoe moest. Vervolgens werd het geëxporteerd naar bijvoorbeeld Engeland, Duitsland of Scandinavië.

Deze beelden werden in 2018 gemaakt, bij het volgen van het transport van Italië naar Roosendaal: