RIVM gaat ziekenhuispersoneel met gezondheidsklachten extra testen op coronavirus

Zaterdag wordt gestart met een steekproef onder medewerkers van Brabantse ziekenhuizen om de verspreiding van het coronavirus in Brabant in kaart te brengen. De proeven focussen zich op mensen die klachten hebben, vertelt Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, aan Omroep Brabant.

Volgens Van Dissel doen meerdere ziekenhuizen mee. "Maar het is moeilijk nu al aan te geven welke ziekenhuizen dat zijn. We proberen zoveel mogelijk te schakelen waar nodig", aldus de directeur.

"In het ideale geval zouden we alle mensen testen die thuis zitten met klachten, maar dat is onmogelijk te realiseren", vertelt Van Dissel. "Ziekenhuismedewerkers zijn in dat opzicht een ideale groep. Bovendien hebben veel ziekenhuizen al zelf informatie vergaard de afgelopen dagen door medewerkers te testen."

Het RIVM adviseert vanaf vrijdagavond iedereen in Brabant met milde gezondheidsklachten om zo veel mogelijk binnen te blijven. Volgens Van Dissel is dat advies nodig omdat Brabant op dit moment 'een geval apart' is.

Waarom Brabant?

In Nederland zijn er nu volgens het RIVM 128 coronapatiënten. Eén derde daarvan woont in Brabant. Bij niet iedereen is duidelijk hoe diegene het virus heeft gekregen - vooral bij Brabanders. En dat brengt zorgen met zich mee, legt Van Dissel uit.

"Van de patiënten buiten Brabant, op dit moment twee derde van alle patiënten, weten we in de meeste gevallen wat de bron is van het virus. Neem Houten, waar op dit moment de meeste coronapatiënten wonen, maar waar de oorzaak van het virus bij iedereen te herleiden is. Voor Brabant geldt dat echter in mindere mate. Niet alle gevallen zijn bijvoorbeeld herleidbaar tot Italië."

Brabant uniek

Daarin is Brabant dus uniek. "En daarom zijn we onvoldoende zeker dat we op de meest optimale wijze het virus bestrijden nu. Daarom hebben we informatie nodig", zo doelt Van Dissen op het besluit een steekproef in te voeren. Verder spreekt Van Dissel over 'uitzonderlijke maatregelen'.

"Omdat we onderzoek willen doen naar het virus maar niet tijdens het onderzoek verdere verspreiding willen, geven we dit advies. Zelfs als de verspreiding bijvoorbeeld vermenigvuldigt is het nog steeds belangrijk te begrijpen waar het virus vandaan komt." Volgens Van Dissel heeft het advies niet per se effect op grote evenementen. "Die kunnen doorgaan. Het is vooral belangrijk dat mensen met klachten er niet heengaan."

