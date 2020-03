'Een hele forse en unieke maatregel, maar wel nodig', stelt oud GGD-arts over corona-advies RIVM

"Het is een hele unieke oproep." Dat zegt Jos van der Sande over de oproep die het RIVM vrijdagavond deed aan Brabanders; blijf thuis met milde gezondheidsklachten. Van der Sande werkte ruim dertig jaar voor de GGD Hart voor Brabant, onder meer als hoofd infectiebestrijding. "Ik heb dit in al die jaren nooit meegemaakt. Maar volgens mij een goed advies."

Van der Sander vervolgt: "Er wordt momenteel alles op alles gezet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om het virus in te dammen. Dat leek ook goed te gaan, maar blijkbaar zijn er nu toch meer maatregelen nodig. "

Het RIVM lichtte eerder vrijdagavond toe, waarom de organisatie de oproep gedaan heeft. "Van de patiënten buiten Brabant, op dit moment twee derde van alle patiënten, weten we in de meeste gevallen wat de bron is van het virus. Neem Houten, waar op dit moment de meeste coronapatiënten wonen, maar waar de oorzaak van het virus bij iedereen te herleiden is. Voor Brabant geldt dat echter in mindere mate. Niet alle gevallen zijn bijvoorbeeld herleidbaar tot Italië."

Fors

Blijf thuis als je hoest, snottert of koorts hebt. Dat is nogal wat. Zeker in de periode na carnaval, waarin half Brabant traditiegetrouw snottert. Het advies van het RIVM kan dan ook grote gevolgen gaan hebben. Van der Sande: "Het is fors. Maar thuisquarantaine is wel het meest effectief. Dus thuisblijven van je werk bij klachten, is nu echt wel het meest verstandig."