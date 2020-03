Coronavirus zorgt voor minder passagiers op Eindhoven Airport

"Je ziet inderdaad dat de passagiersaantallen iets aan het teruglopen zijn", vertelt woordvoerder Gijs Frenken. "Dat zie je dan ook terug in hoe de airlines reageren." Hij wijst op Ryanair en Transavia. "Die hebben niet voor niets de vluchten in frequentie verlaagd. Zij zien ook dat er nu minder mensen geneigd zijn te vliegen."

Wekelijks tien vluchten

Ryanair schrapt in de periode van 17 maart tot 8 april wekelijks tien vluchten naar Bergamo, Pisa, Napels en Rome.

Ook Transavia heeft vanwege het coronavirus van 17 maart tot eind april het vluchtschema naar Italië aangepast, maar daar vallen de gevolgen mee omdat Bologna de enige Italiaanse bestemming is van Transavia vanaf Eindhoven.

'Economisch niet verantwoord'

Om hoeveel minder passagiers op Eindhoven Airport het exact gaat, kan de woordvoerder niet zeggen. "Dat is heel moeilijk in te schatten, dan moet je in procenten gaan denken. Het kan per vlucht verschillen. Maar het gaat in sommige vluchten om enkele tientallen procenten minder mensen in toestellen. Dan is het voor luchtvaartmaatschappijen economisch niet verantwoord om een vliegtuig te laten vertrekken." En het vliegen met halflege vliegtuigen is volgens Frenken sowieso onverantwoord.

'Houden situatie nauwlettend in de gaten'

Eindhoven Airport benadrukt dat de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten wordt gehouden. "Eindhoven Airport is voorbereid en heeft contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen met betrekking tot het coronavirus op. We adviseren reizigers en personeel - op aanraden van de GGD - om hygiënemaatregelen in acht te nemen zoals het zeer regelmatig wassen van de handen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes."

Het RIVM geeft aan dat het controleren van reizigers, die op luchthavens zoals Eindhoven Airport aankomen, geen passende maatregel is. Als reizigers op dit moment gecontroleerd zouden worden op koorts, zouden vooral mensen met griep of een verkoudheid worden opgespoord.

Vragen

"Vanzelfsprekend hebben wij ook met de luchtvaartmaatschappijen en de partnerbedrijven op de luchthaven contact over het virus." Wie naar aanleiding van het coronavirus vragen heeft over een vlucht wordt geadviseerd te contact op te nemen bij zijn of haar luchtvaartmaatschappij.

