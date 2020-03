Club uit Gorinchem wil vanwege coronavirus niet tegen JEKA in Breda voetballen: 'Dit gaat te ver'

"We zouden zaterdag vier uitwedstrijden tegen Brabantse teams spelen en die hebben we allemaal afgelast", vertelt Francois Shambone. Volgens de jeugdvoorzitter van Unitas uit Gorinchem wil hij met de afgelasting voorkomen dat het coronavirus zich verder kan verspreiden.

"Sommige ouders zagen het niet zitten om in Brabant te spelen en je moet je voorstellen dat sommige kinderen hier voor de poort worden afgezet en dat wij daarna toch wel verantwoordelijk voor ze zijn", legt Shambone uit. Hij moet er niet aan denken een spelertje van Unitas door wel te spelen het coronavirus oploopt. "Stel je voor, je zal het maar op je geweten hebben."

Hysterie

Sjoerd Moussou, sportjournalist en ouder van één van de spelers bij JEKA, vindt dat de beslissing van Unitas op hysterie lijkt. "Ik ben voor voorzichtigheid, maar dit gaat te ver. Alsof de verspreiding van het coronavirus stopt wanneer je een groot hek om Brabant zet."

Volgens Moussou is het ook naïef omdat de Gorinchem slechts vijfhonderd meter van de Brabantse gemeente Altena af ligt, waar vier coronagevallen zijn gemeld. "We zijn nu op zoek naar een andere tegenstander, want we hebben zes weken in de regen getraind en nu het zonnetje schijnt, zouden we niet kunnen spelen."



JEKA heeft enkele regels geïntroduceerd. Mensen met luchtwegklachten worden verzocht thuis te blijven, zoals het RIVM dat adviseert.

Richtlijnen

De voorzitter van JEKA in Breda respecteert het besluit van Unitas, maar vindt wel dat de richtlijnen van de RIVM en KNVB gevolgd moeten worden. "Als iemand zich ziek of verkouden voelt, moet hij of zij nu niet gaan voetballen. Maar dat betekent niet dat mensen die willen sporten maar helemaal thuis moeten blijven", zegt Philip Bos.

Johan Verbakel, die hoofd voetbalorganisatorische zaken is bij JEKA, vindt het persoonlijk een beetje overdreven om niet tegen Brabantse teams te voetballen. "Mijn grootste zorg was iedereen op tijd te informeren. Het is vooral jammer voor de kinderen, maar wij volgen gewoon de richtlijnen."

Wat hem betreft moet iedereen zijn gezond verstand gebruiken. "Het kan voor kinderen juist heel lekker zijn om buiten een potje te voetballen en dat we dan even geen handen schudden, daar ligt niemand wakker van", zegt Verbakel.

Boete

De KNVB is heel stellig met betrekking tot het afgelasten van wedstrijden tegen Brabantse clubs vanwege het coronavirus. "Wij volgen de lijn van het RIVM en de GGD, dus er kan gewoon gevoetbald worden", laat Daan Schippers van de KNVB weten.

"Dat Unitas niet wil spelen tegen Brabantse clubs, zal gezien worden als niet komen opdagen, dus dat zal voor de aanklager komen." Schippers verwacht echter dat de aanklager van de KNVB wel rekening met de situatie zal houden, maar benadrukt dat het aan de aanklager is.

Jeugdvoorzitter Shambone van Unitas is zich bewust dat hij een boete riskeert omdat zijn club niet tegen Brabantse teams wil spelen. "Dat is dan maar zo. We nemen het zekere voor het onzekere en spelen deze wedstrijden graag alsnog op korte termijn zodra de rust in Brabant terug is gekeerd."

