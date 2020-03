Tilburgers blijven niet weg van de weekmarkt ondanks advies RIVM

TILBURG -

Het was een opmerkelijk advies dat het RIVM in de loop van vrijdag aan de Brabanders gaf: blijf met milde gezondheidsklachten thuis en beperk het contact met de buitenwereld tot een minimum. Volgen Brabanders deze raad op of slaan ze dit advies in de wind? Omroep Brabant peilde de meningen op de weekmarkt in Tilburg.