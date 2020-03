Gaby was besmet met coronavirus, maar na week in isolatie is ze weer beter

"Zaterdagavond belde iemand van de GGD", laat Gaby weten. "De GGD zou oorspronkelijk een 24-uurs check komen doen. Dan moet je een dag wachten en dan bekijken ze of je negatief bent. Maar dat hoefde ineens niet meer. Ons werd verteld: als jullie 24 uur geen klachten hebben, mag je weer de straat op. En wij hebben geen klachten."

Haar man reageerde dolblij. "Hij had echt zoiets van: we zijn 'vrij' en we kunnen de stad in! Ik ga een pilsje pakken!" Zelf vond ze de tijd in isolatie eigenlijk wel rustgevend. "Je gaat je bij dingen neerleggen", legt Gaby uit. "Ik ben normaal gesproken heel druk bezig, ik ben elke dag weg. Nu zag ik ineens geen mensen meer. Je kunt niet naar iemand toe. Ik ben juist heel erg van het menselijk contact, kletsen en zo. Dat miste ik wel heel erg."

Verdenking

Gaby en Jeroen kwamen vorige week zondag in beeld bij de GGD omdat Gaby de buddy is van kankerpatiënt Karin van Gool, bij wie het nieuwe coronavirus eerder werd vastgesteld. Die moest in quarantaine. "Als buddy ga ik met haar naar het ziekenhuis als er problemen met haar zijn. Ik had op dat moment twee dagen bij haar in het ziekenhuis gezeten omdat zij donderdag naar de oncoloog moest voor een gesprek en vrijdag opgenomen werd voor een dagbehandeling. Zo ben ik daaraan gelinkt."

Klachten had ze op dat moment echter niet. "Helemaal niks, dat was het rare. Ik was op mijn werk toen ik gebeld werd vanuit het ziekenhuis. Karin had doorgegeven dat mijn man al de hele week zo ziek was, en dat klopte. Die lag al de hele week doodziek in bed, hartstikke grieperig. Karin was er heilig van overtuigd dat zij het van hem had overgekregen. Mijn baas nam dit bericht heel serieus en wilde dat ik meteen naar huis zou gaan. Dat heb ik gedaan. Op aanraden van het ziekenhuis hebben we vervolgens de GGD gebeld."

Gaby en Jeroen bevonden zich een week lang in isolatie. (Foto: Jeroen)

Opfokken

Vorige week zondag kwam de GGD bij Gaby en Jeroen thuis. "Om mijn man te checken. Maar inmiddels voelde ik mezelf ook niet zo heel erg lekker. Ik had zoiets van: ach, dit zit tussen de oren. Ik was me namelijk zo aan het opfokken. Ik had weinig tot geen koorts en ik hoestte en niesde niet. De mensen van de GGD twijfelden: moeten we mevrouw meenemen ja of nee? Uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan. Een dag later bleek dat mijn man het virus niet had en ik wel. Toen lieten ze weten dat ze ons allebei in quarantaine wilden houden."

Ze hield er rekening mee twee weken in isolatie te moeten doorbrengen, maar zaterdagavond kreeg ze al het verlossende nieuws. Ze kreeg te horen dat het protocol helemaal is veranderd en dat ze zonder controle mochten gaan en staan als ze klachtenvrij zijn. "En dat zijn wij allebei."

Appelflappen

"Stel dat ze hadden gezegd dat er nog een week in isolatie zou bijkomen. Pff, dan was het wel een lange periode geworden. Maar nu was het maar een week, dus betrekkelijk kort. Maar je komt er wel achter wat mensen ervaren die alleen zijn en die nooit mensen op bezoek krijgen. Kijk, wij waren nog met zijn tweeën. Dan kun je tenminste nog tegen elkaar iets zeggen of mopperen."

Dit bracht Gaby op een idee. "Ik heb me voorgenomen dat ik, als mijn periode in isolatie erop zou zitten, bij iedereen die ook in quarantaine moet appelflappen voor de deur ga leggen. Dat ben ik nog steeds van plan. Als ik te weten kan komen wie die mensen zijn."

