Basisscholen maken zich grote zorgen over coronavirus: 'Ouders moeten nadenken over opvang'

Schoolbestuurders hebben intensief contact over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM. Op sommige basisscholen moeten leerlingen thuisblijven vanwege een lerarentekort door ziekteverschijnselen. En op de scholen waar dit nog niet het geval is, maken de bestuurders zich zorgen over ontwikkelingen van het coronavirus. "Als per school twee à drie leerkrachten ziek worden, dan hebben wij echt een probleem."

Alle schoolbesturen volgen de berichtgeving van het RIVM op de voet. "We schakelen ook continue met de GGD", aldus Arnoud Wever, bestuurder bij Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCOP) Midden-Brabant.

"Men moet thuisblijven bij milde klachten. Dat is een lastige omschrijving, want er is in dit jaargetijde altijd sprake van neusverkoudheid of griep. Mensen moeten daarom zelf inschatten of de klachten vergelijkbaar zijn met andere jaren of juist erger. Wij vertrouwen erop dat ons personeel daarin een goede afweging maakt. Ook wordt ouders op het hart gedrukt om al het nieuws van het RIVM goed te volgen."

'Roeien met de riemen die we hebben'

Zodra een leraar zich ziek meldt, moet er vervanging komen. En dat is door het lerarentekort al jaren een enorm probleem. "Als er per school twee à drie leerkrachten ziek zouden worden, dan hebben we wel een probleem. De vervangingspoule is nagenoeg leeg", vertelt Kees Mens, bestuurder bij KPO Roosendaal. De ouders van alle 4000 kinderen die les krijgen op KPO-scholen ontvangen daarom vandaag een waarschuwende brief.

"We communiceren richting ouders dat als veel leerkrachten zich ziek melden, er een kans bestaat dat we niet alle kinderen les kunnen geven. We doen natuurlijk onze uiterste best om het onderwijs door te laten gaan, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. We vragen nu al aan ouders om alvast na te denken over een opvangscenario."

Reservepoules zijn zo goed als leeg

Ook voor Inez Wolter, clusterdirecteur van De Rietvink en De Visserschool in Breda, zijn het spannende dagen. "Alle lessen gaan door. We hebben vooralsnog geen zieke leraren, maar alles kan de komende tijd nog veranderen. We hebben een reservepoule, maar die is zo goed als leeg."

De zorgen zijn groot onder de bestuurders. "Natuurlijk maak ik me zorgen", aldus Wever. "Ik volg het nieuws op de voet. Het is afwachten. Het gaat natuurlijk gebeuren dat er ook binnen scholen coronagevallen gaan komen."

"Als er twee à drie leerkrachten zich ziek melden wordt het geven van onderwijs onmogelijk", stelt Mens. "De hele situatie is uniek en heftig. Ik sluit niet uit dat in de loop van de week de overheid gaat besluiten om scholen te sluiten als het virus zich zo blijft verspreiden als de laatste dagen."

