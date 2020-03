Meeste coronapatiënten in Breda, teller in Brabant staat op 90

Het Amphia Ziekenhuis in Breda

Breda telt de meeste coronabesmettingen in Nederland. Zestien mensen hebben het coronavirus onder de leden. Brabant telt nu 90 coronabesmettingen. Dat blijkt uit zondagmiddag door het RIVM verstrekte gegevens.

Naast het hoogste aantal coronabesmettingen is in Breda ook de grootste stijging van Nederland waarneembaar. Daar waar zaterdag nog twee coronagevallen bekend waren, is dat aantal binnen 24 uur dus explosief toegenomen.

Meerdere bronnen stellen onafhankelijk van elkaar dat onder de patiënten elf medewerkers van het Amphia Ziekenhuis besmet zijn met het virus. Een woordvoerder laat weten hier niks over te mogen zeggen. Ook de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant doet hier geen mededelingen over.

Heel Noord-Brabant telt nu 90 geregistreerde besmettingen. Dat aantal lag zaterdag nog op 57.

Drie mensen overleden

Het RIVM maakte zondagmiddag bekend dat het totaal aantal met coronavirus besmette mensen is opgelopen naar 265. Drie mensen zijn tot nu toe overleden. Zo ook een 86-jarige man die in het Udense ziekenhuis Bernhoven lag.