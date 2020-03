C2000 hapert opnieuw: agenten kunnen centrale niet bereiken bij aanhouding agressieve man

De verdachte zat geboeid op de achterbank van een politieauto, toen hij zich tegen de agent keerde die ook in het voertuig zat. Via C2000 werd verzocht om bijstand. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar volgens de politie kwam de verbinding niet tot stand en moesten de agenten het zelf oplossen.

De agenten kregen de man uiteindelijk onder controle, maar één van de dienders raakte lichtgewond. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de mislukte oproep is.

'Werkt voor geen meter'

Het communicatiesysteem C2000 werd in januari in gebruik genomen en sindsdien zijn er talloze problemen gemeld. "Het werkt voor geen meter. Er zijn bijna elke dag problemen. We voelen ons niet veilig met dat systeem", luidde het duidelijke oordeel van Koen Simmers bij KRAAK. Volgens de agent in Tilburg en hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond gaat het om honderden incidenten.

“Zo is er een geval waarin de noodknop weigerde, terwijl agenten met wapenstokken een menigte op afstand hielden. Er is zelfs een situatie geweest waarin agenten niet door konden geven dat ze midden in een schietpartij (buiten Brabant) zaten. Je voelt je echt machteloos als die noodknop niet werkt. Het is een nachtmerrie, want dat systeem is je lifeline. Ik ben bang dat er echt doden gaan vallen als dit niet snel wordt opgelost."

“Aan politiecollega’s is gevraagd sneller dan anders een beroep te doen op hun collega’s, zodat hun veiligheid nog beter geborgd is. Dit zou kunnen betekenen dat burgers bijvoorbeeld meer politiemensen zien bij een incident, dan normaliter het geval is”, meldt de politie op Twitter.

Bekijk hier het gesprek met Koen Simmers in KRAAK.