In Valkenswaard telt niet het coronavirus, maar alleen de MXGP-zege van Jeffrey Herlings

"De organisatie achter de MXGP is zelfs Italiaans, de mensen zijn hier niet echt met het coronavirus bezig", vertelt organisator Maarten Roos. "We volgen natuurlijk wel de richtlijnen van het RIVM en we waarschuwen bezoekers met pamfletten, maar de meeste mensen zijn hier alleen maar met motorcross bezig."

Genieten

Willem-Jan en zijn dochter Emma uit Bergeijk staan vlak voor de finish te kijken naar de motorcrossers. "Ik werk bij een sponsor van een MXGP-team en kreeg zo twee kaartjes. Het toch wel leuk om de Formule 1 van het motorcross van zo dichtbij te zien."

Dat vindt hij ook mooi aan de MXGP. "Je kan zo dichtbij komen, ik sta op nog geen vijf meter van de baan." Dochter Emma kijkt haar ogen uit naar de voorbij scheurende motoren en vraagt de stand aan haar vader.

Zorgen om het coronavirus heeft hij niet ondanks de waarschuwingen van het RIVM. "Nee, hier maak je je druk over of Herlings wint of dat het team dat mijn baas steunt het goed doet. Ik heb ook eerlijk gezegd die waarschuwingen nog niet gezien hier op het terrein."

Herlings

Bert en Stefan komen uit het Drentse Annen. "We slapen hier op het vakantiepark en zijn totaal niet bezig met het coronavirus. We komen hier voor een overwinning van Herlings." De twee Drenten hebben geen moment getwijfeld of ze wel naar Brabant moesten komen. Ze worden op hun wenken bediend, want Herlings wint de Grand Prix.

Ook in het perscentrum is het business as usual. Jan Boer die alle perszaken regelt tijdens de MXGP is niet bezig met het coronavirus. "Je weet dat het er is, maar het houdt ons niet bezig hier. Dit weekend draait het alleen om motorcross hier."

Veel mensen langs het parcours zeggen dat. De MXGP is juist een plek om even alleen te genieten van motorcross en je geen zorgen te maken over allerlei andere zaken. De vreugde is dan ook enorm als Jeffrey Herlings op zijn KTM in Valkenswaard de MXGP wint. De coureur uit Oploo eindigt de eerste manche als tweede en wint de tweede manche. Hij pakt daar de eindoverwinning dit weekend en kent een fantastische start van het seizoen door de eerste twee Grand Prix te winnen.