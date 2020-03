'Absoluut vrede met levenslang': getuige Nicky blikt terug op rechtszaak tramschutter Gökmen T.

“Het is absoluut een bewogen jaar geweest”, zei hij zondag bij KRAAK. “Over het algemeen gaat het wel goed, al heb ik het één en ander moeten verwerken.” Zo volgt hij tot op de dag van vandaag EMDR-therapie en heeft hij zijn baan als bouwvakker vaarwel gezegd. “Dat ging echt niet meer. Ik bleef er maar aan terugdenken.”

Woede

Spugen, schelden, provoceren: het gedrag van Gökmen T. tijdens zijn rechtszaak lieten de emoties hoog oplopen. “Ik snap hun reactie”, zei Nicky over onder meer de woede bij de vader van slachtoffer Roos. “Het klinkt misschien raar, maar bij mij heeft het niet zo veel mentale schade aangericht als bij die andere nabestaanden. Ik wilde het wel meemaken, maar ook laten. Daarom heb ik mijn spreekrecht ook niet gepakt.”

Gökmen T. hoorde levenslang tegen zich eisen. Over twee weken is de uitspraak. “Ik heb absoluut vrede met levenslang. Voor mijn verwerking is dit heel goed geweest. En ik hoop dat ze er nog tbs achteraan plakken.”

Bekijk hier het interview terug met Nicky van Grinsven.