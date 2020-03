Snollebollekes schreef een boek voor zijn zoontje en oma en daar is hij supertrots op

Het boek ‘Randverschijnselen’ van Rob Kemps uit Best is uit. En Snollebollekes, want zo kent iedereen hem, is er maar wat trots op. Het is een boek dat hij zelf heeft geschreven en waarvoor hij zijn inspiratie heeft geput uit de vijver rondom het kasteel in Heeze én de tijd die hij ooit doorbracht in …Parijs.

Inspiratie in Heeze en Parijs

In een kantoor in Heeze, met uitzicht op de eendjes in de kasteelgracht, legde hij de basis voor de eerste zinnen van zijn boek. Veel van de onderwerpen die voorbij komen, hebben juist betrekking op de periode dat hij in de Franse hoofdstad verbleef. Hij heeft, er vanaf zijn 24e, ongeveer anderhalf jaar rondgezworven en werd daar onder meer gegrepen door de wereldberoemde begraafplaats Père-Lachaise.

Dichter bij huis, dichter bij zichzelf, zocht, vond en beschreef Kemps ook diverse thema’s. Zijn voorkeur voor muzikanten als Andrë Rieu en Jacques Brel. Zijn succes als Snollebollekes, maar ook zijn bewondering voor zijn oma bijvoorbeeld. “Mijn nuchterheid, mijn manier van met kritiek omgaan, heb ik van haar. Ze werd zelfs niet boos als ik vier maanden niet bij haar op bezoek was geweest. Jammer genoeg is ze overleden.”

'Talentvolle fotograaf'

Tal van andere familieleden, vrienden en bekenden waren zondag wel bij de boekpresentatie, een bijeenkomst overigens, die Kemps aangreep om Floris van Bergen een podium te geven. Van hem zijn de foto's in het boek. “Hij is een jonge, talentvolle fotograaf, die me al drie jaar overal volgt. Backstage op het toneel. En dat doet-ie super goed.”

