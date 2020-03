Corona-angst houdt basisschool De Singel in Roosendaal in de greep: alle kleuters vrij

Zandberg: "Het is onverwacht, maar eigenlijk ook weer niet." De basisschool heeft uit voorzorg alle kleuters maandag vrijgegeven. Vijf leerkrachten werken vanwege de uitbraak van het Coronavirus thuis. De school volgt hiermee de richtlijnen van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

"Er zijn duidelijke instructies gekomen. Wie hoest, verkouden is of griepklachten heeft moet thuisblijven. Dat geldt voor leerlingen en leerkrachten. We nemen dat heel serieus", vertelt Zandberg.

Klaslokalen in basisschool De Singel zijn maandagochtend leeg. (Foto: Erik Peeters)

Maandagochtend hadden uit iedere groep zo'n vijf kinderen zich ziek gemeld. "Gelukkig minder als we hadden verwacht."

Verbod voor snotterende leerkrachten

De school moet maandag ook vijf medewerkers missen. Voor de leerkachten gaat het tegen hun gevoel in om bij de eerste snotter thuis te blijven. Zandberg: "Dat is heel moeilijk voor ze, want leerkrachten willen lesgeven. Gewoon doorgaan dus. Toch heb ik het hun verboden."

Om de meeste klassen door te kunnen laten gaan, is er gewisseld met juffen een meesters. "We vonden het belangrijk dat de school grotendeels openblijft. Daarom blijft de onderbouw vandaag thuis."

'Geen paniek onder ouders'

Ouders hebben begrip voor de situatie al moeten ze wel oplossingen zoeken om hun kind ergens op te vangen. "Paniek is er in elk geval niet. Er is meer sprake van nuchterheid", vertelt de directeur terwijl de telefoon weer rinkelt.

Ouders reageren gelaten. "We zien het wel hoe het loopt. Ik maak me er niet druk om. Je kunt niet meer doen dan dat er geadviseerd wordt. En morgen zien we wel weer", zegt een moeder die haar kinderen naar school brengt.

'Goed nadenken'

Hoe het de komende dagen gaat, is nog niet bekend. Zandberg: "We gaan vandaag heel goed nadenken wat dit bekent voor de komende periode."