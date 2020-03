Brabantse nabestaanden MH17-ramp na eerste zittingsdag: 'Tranen rolden over onze wangen'

De rechtbank in de rechtszaal in het zwaarbeveiligde Justitieel Complex Schiphol, waar het internationale MH17-proces plaatsvindt. (foto: ANP / Remko de Waal)

Bijna zes jaar na de ramp met vlucht MH17 is maandag het strafproces begonnen tegen vier verdachten in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van moord op de 298 inzittenden van het vliegtuig. Maandag, op dag 1, werd het proces nog niet inhoudelijk behandeld. Brabantse nabestaanden blikken tevreden terug.

Het OM beschuldigt de vier mannen van het doen verongelukken van MH17 met de dood tot gevolg. Daarnaast worden ze verdacht van de moord op 298 inzittenden van vlucht MH17.

298 namen van slachtoffers als aanklacht voorgelezen

Tijdens de eerste zittingsdag las de officier van justitie alle 298 namen van de slachtoffers voor. Zo ook van Bart Lambregts en Astrid Hornikx uit Goirle. ''Dat komt wel even binnen. Dan rollen bij iedereen de tranen over de wangen'', vertelt moeder Jeanne Hornikx.

Ze volgde samen met haar man Bart en nog honderden andere nabestaanden dag 1 van het proces in een congrescentrum in Nieuwegein. ''Hier hebben we zo lang op gewacht. We hopen nu op gerechtigheid.''

Zou de start van het proces ook indruk hebben gemaakt op Rusland? Bart Hornikx antwoordt vol vertrouwen: ''Zou het niet op Rusland zijn, dan wel op de hele wereld. Er wordt een tekenend beeld neergezet van hoe Rusland hierin staat. En dat is een grotere shame dan want dan ook.''

'Alles wordt weer opgerakeld'

Ook Joyce de Roo uit Helmond keek op afstand in Nieuwegein mee. Ze verloor haar vader Joop bij de vliegramp. Het was voor haar even spannend of de zaak door zou kunnen gaan omdat de verdachten nog niet het hele dossier hadden kunnen doornemen. ''Het was een verlossing dat de zaak doorging, ook al waren de verdachten niet aanwezig.''

De Roo houdt een dubbel gevoel over aan de start. ''Alles wordt weer opgerakeld. Maar wel fijn dat ze er nu alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen.''

'Mij bekroop het gevoel om te gaan klappen'

Anton Kotte was als vertegenwoordiger van Stichting Vliegramp MH17 aanwezig zijn in de rechtszaal. Hij verloor zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco uit Eindhoven. Hij is erg te spreken over de eerste dag. ''Het was indrukwekkend om te zien met hoeveel respect er werd omgegaan met de gevoelens van de nabestaanden.''

Bij het oplezen van de namen door de officier hadden ook de rechters hun stoelen gedraaid. ''Ze las zo mooi en rustig voor, bij mij bekroop het gevoel dat ik moest gaan klappen. Maar dat mag natuurlijk niet in de rechtszaal, dus toen heb ik maar een duim opgestoken, met een aantal andere nabestaanden.''

'Moeilijk helende wond wordt weer opengereten'

Martijn Martens verloor zijn zus Nicole Wals-Martens, zijn zwager, neefje en drie nichtjes uit Neerkant bij de ramp. Hij volgde de start van het strafproces thuis via een livestream. ''Het is zwaarder dan gedacht. Alle aandacht van media en vrienden maakt dat een al moeilijk helende wond weer wordt opgereten.''

Het bekijken van die stream ging overigens niet helemaal vlekkeloos, waardoor de zitting na een half uur voor korte tijd werd opgeschort.

Geen verdachten aanwezig

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur neergehaald. Volgens het OM met een uit Rusland afkomstige raket, geregeld door de vier verdachten: de Russen Oleg Poelatov, Sergej Doebinski en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Chartsjenko.

Zij waren maandag op de eerste dag niet aanwezig in de rechtbank. De Russische verdachte Poelatov stuurde twee Nederlandse advocaten.

