Hoogbejaarde bewoonster van zorginstelling in Veghel besmet met coronavirus

Een hoogbejaarde bewoonster van zorginstelling De Watersteeg in Veghel is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder maandag.

De vrouw, van boven de negentig, had al een paar dagen bijzondere griepklachten. Op dit moment worden alle personen met wie de vrouw onlangs in contact is geweest, door de GGD in beeld gebracht. Hun gezondheid wordt de komende twee weken nauwlettend in de gaten gehouden.

De instelling blijft toegankelijk voor bezoekers die geen gezondheidsklachten hebben én niet recentelijk in een risicogebied zijn geweest. Wel moeten zij de aangescherpte hygiënevoorschriften volgen.

Gevaarlijk

Bewoners van zorginstellingen zijn extra bevattelijk voor virussen, omdat ze vaak een verminderde weerstand hebben. Daarom is het extra gevaarlijk als deze mensen ziek worden en mogelijk anderen kunnen aansteken.

Ook bij een bewoonster van de Leyhoeve in Tilburg is het virus vastgesteld, zo meldt het Brabants Dagblad. De woordvoering is niet bereikbaar voor commentaar. "We communiceren niks en zijn de boel aan het coördineren", vertelt een medewerkster.



Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.