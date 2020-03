Ruim 10.000 Brabantse kinderen noodgewongen thuis omdat leraren corona-advies opvolgen

In de hele provincie zitten maandag meer dan tienduizend kinderen thuis, omdat hun juf of meester niet naar school kan komen vanwege het corona-advies van het RIVM. Een overzicht.

Het RIVM adviseert mensen met lichte gezondheidsklachten niet naar hun werk te gaan. Veel leraren geven gehoor aan deze oproep, waardoor basisscholen leerlingen naar huis moeten sturen.

Duizenden gevallen

SKPO, waarbij 36 scholen in Eindhoven en omgeving zijn aangesloten, laat weten zo'n 3.660 leerlingen vandaag naar huis te moeten sturen. Samen met andere, kleinere koepels die Omroep Brabant benaderde, komt het aantal in die regio in totaal op 4.116 leerlingen. Eindhoven staat daarmee op nummer 1 in Brabant.

In Tilburg zitten dik 2800 leerlingen noodgedwongen thuis. In Breda gaat het om 700 leerlingen en in Den Bosch om 1025 kinderen. In Helmond tellen we 137 leerlingen, maar dit getal is nog niet definitief omdat nog niet alle scholen konden reageren.

Niet altijd weggestuurd

Veel scholen geven aan dat er wel leraren thuis zitten, maar dat er geen leerlingen naar huis gestuurd hoeven te worden. Vaak worden leerlingen verdeeld over andere klassen.

Bekijk hieronder het overzicht van 'thuiszitters' per gemeente. Dit overzicht wordt de hele dag door bijgewerkt: