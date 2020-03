Nauwelijks nog teststaafjes coronavirus, medewerkers lab in Roosendaal werken zich slag in de rondte

"Het is echt spitsroeden lopen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Naast de testen vanwege het coronavirus is deze periode ieder jaar sowieso al heel druk", vertelt Diederen.

'Enorme belasting'

Medewerkers werken dagelijks in drie verschillende diensten een slag in de rondte om alle monsters te testen. Ook zijn bepaalde procedures in het lab aangepast om de stroom aan monsters goed te laten verlopen. "Het is nu nog te behappen, maar het is wel een enorme belasting voor de organisatie."

Medewerkers werken in het lab het klokje rond. (Foto: Erik Peeters)

Zondag deed de laatste medewerker om 23.00 uur het licht uit. "Dat is wat we normaal nooit doen, maar het RIVM had ons gevraagd een aantal ziekenhuizen in Brabant te screenen." Zo heeft Microvida 195 medewerkers van het Bravis ziekenhuis gecontroleerd. Ook kwamen er monsters binnen van het Amphia in Breda en het ziekenhuis in Goes.

Triage

Nu lukt het nog om de honderden testresultaten binnen een dag beschikbaar te hebben, maar de arts-microbioloog vreest dat dit snel kan veranderen.

Diederen: "Er zijn nu geen achterstanden, maar als de stroom verdubbelt doordat bijvoorbeeld verpleeghuizen en huisartsen monsters gaan insturen dan moeten we als organisatie wel gaan afspreken wat we wel en niet doen. Dan ga je over op triage. Belangrijke en levensreddende zaken doen we dan eerst."

De testbuisjes om het coronavirus te achterhalen. (Foto: Erik Peeters)

Tekort aan testmateriaal

De zorgen van de medisch-directeur gaan op dit moment eerder uit naar het tekort aan spullen om patiënten te kunnen testen. "Sommig middelen zoals swabs, staafjes om slijmmonsters mee af te nemen, zijn bijna niet meer verkrijgbaar. We proberen ze uit alle hoeken en gaten te halen. Ook wordt er in het netwerk gekeken wie wat heeft en wie iets kan missen. We doen ons best, het is niet anders."

