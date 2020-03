Ex-coronapatiënten willen meer zekerheid, maar volgens RIVM is 24 uur klachtenvrij genoeg

Ex-patiënte Linda* maakt zich zorgen. "Ik wil wel snel weer gaan werken, maar ik ga sowieso een meter afstand houden. Ik ben net voor het eerst boodschappen gaan doen. Dan willen mensen je om de nek gaan hangen en kussen, omdat ze je lang niet hebben gezien. Nou, dat hou ik wel af", vertelt ze. "Als het zwart op wit zou staan, zou dat wel makkelijker zijn. Laten we eerlijk zijn."

Zwart op wit

Edwin Klaasen uit Waalwijk neemt het zekere voor het onzekere. Hij en zijn gezin blijven nog even thuis. "'We willen wel helemaal zeker zijn dat we het virus niet meer bij ons dragen, wanneer we ons huis verlaten. Als we na 24 uur zonder klachten naar de supermarkt gaan zonder officiële verklaring dat we virusvrij zijn, zullen mensen ons wel vreemd aankijken", zei hij eerder.

Hij raadt mensen aan vooral rustig te blijven en af te wachten. "Vraag de GGD hoe het zit. Daar zitten mensen mensen die ervoor geleerd hebben. We moeten hier gewoon als volwassen mensen mee omgaan. En niet elkaar allemaal gek lopen maken."

Toch zou hij graag iets meer zekerheid krijgen. "Een bewijs dat wij virusvrij zijn zou voor ons en de medeburgers wel fijn zijn. Als mijn kinderen weer naar school willen, heb ik het liefst dat ze een documentje kunnen laten zien aan de mentor met daarop: ik ben veilig verklaard."

'24 uur klachtenvrij? Dan gewoon weer werken'

Professor Dr. Aura Timen is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM. Volgens haar is een genezenverklaring voor ex-coronapatiënten onnodig. “Dat hoeft niet. Wij hebben gezegd: mensen die beter zijn kunnen, nadat de klachten voorbij zijn, 24 uur later gewoon weer werken."

Elsa* en haar man zitten inmiddels tien dagen in thuisisolatie in Eindhoven. "Eigenlijk zouden wij, als bewezen coronopatiënt, getest worden nadat je 24 uur compleet klachtenvrij bent. Het RIVM heeft dit dus helemaal bijgedraaid. Wij worden niet meer getest, maar moeten gewoon zelf zo wijs zijn. We schijnen na 24 uur klachtenvrij te zijn, beter te zijn."

Taboe

Toch wil Elsa haar omgeving extra geruststellen. "Mensen, ben niet benauwd. Als ik naar buiten ga, weet ik zeker dat ik al minimaal 48 uur klachtenvrij ben. Maar het is wel een dingetje. Je hebt al een stempel natuurlijk. En helemaal als je zelf naar buiten gaat en je draagt die verantwoording. Dat vind ik wel een heel spannend verhaal."

Linda vraagt zich af wat de gevolgen zijn van dit besluit van het RIVM. "Mensen gaan hier toch gek op reageren. Ik denk dat er nu echt een taboe op gaat rusten. Eén keer hoesten en iedereen kijkt je aan. Een maand geleden riep iedereen 'gezondheid'. Dat moet je nou doen..."

*Linda is niet de echte naam van de patiënte. Bij de redactie zijn haar naam en woonplaats bekend. Dit geldt ook voor Elsa.