Bedrijven zeggen amper last te hebben van coronavirus

Verschillende grote bedrijven in Brabant zeggen amper last te hebben van het coronavirus. Het aantal werknemers dat niet kan komen werken, lijkt heel erg mee te vallen. Ook de levering van goederen lijk vooralsnog niet in gevaar.

Het (dringende) advies van het RIVM aan de inwoners van Brabant om thuis te blijven als je verkouden bent, zou volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University de economie hard kunnen raken. Vooral als het advies langer van kracht blijft, zal er volgens hem economische schade ontstaan in Brabant.

VDL

Bij VDL waren er maandagmorgen vooral veel telefoontjes van bezorgde medewerkers vertelt Miel Timmers. "Ze wilden weten of ze wel of niet moesten komen werken, maar de bedrijven van VDL draaien gewoon normaal."

De situatie rond de levering van onderdelen aan het Eindhovense maak- en onderzoeksbedrijf heeft wat meer aandacht volgens Timmers: "De bouten, moeren en bevestigingsmaterialen komen vooral uit China. We staan daarom in nauw contact met onze toeleveranciers over hun voorraden."

VION

Vleesverwerker VION merkt vooralsnog weinig van verscherpte richtlijnen van het RIVM in Brabant en het coronavirus. "We volgen de richtlijnen van het RIVM en meer kunnen we niet doen, maar die onzekerheid is wel vervelend", vertelt Nancy Aschman.

Wel is er op dit moment geen transport van en naar Noord-Italië mogelijk. "Er geldt daar Code Rood en er mag niemand in en uit, wij dus ook niet. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken om de parmaham." Volgens Aschman is de invloed van het coronavirus minimaal bij VION.

ASML

Bij de Veldhovense chipmachinefabrikant zou je denken dat ze veel last hebben van het coronavirus in China en Zuid-Korea , wat betreft de levering van onderdelen. Dat valt heel erg meer volgens Monique Mols van ASML: "Onze leveranciers zitten vooral in Europa, dus tot nu toe merken we er weinig van."

Wel werken er volgens de woordvoerster uit voorzorg wat meer mensen thuis. "Wat ook meespeelt is dat de kinderen van sommige medewerkers niet naar school kunnen en er geen opvang is." Ook worden conferenties en zakenreizen tot een minimum beperkt, maar verder draait ASML normaal volgens Mols.

DAF

Bij de Eindhovense vrachtwagenfabrikant DAF zagen de maandag wel iets meer ziekmeldingen dan normaal, maar geen aantallen die noemenswaardig zijn. "Het coronavirus is hier nog geen echt issue, maar hoe langer het duurt, hoe groter de kans op problemen", zegt woordvoerder Rutger Kerstiens.

CBL is de brancheorganisatie die de belangen van de supermarkten en foodservicebedrijven. Zij zeggen dat ze nog geen signalen gehad te hebben dat er problemen binnen hun branche zijn. Ook supermarktketen Jumbo uit Veghel laat weten dat het coronavirus en de RIVM-richtlijnen nog geen invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Werktijdverkorting

Het UWV en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben nog geen cijfers van het aantal Brabantse bedrijven dat werktijdverkorting heeft aangevraagd. De regeling voor werktijdverkorting is er om bedrijven te helpen bij buitengewone omstandigheden.

Gedacht moet worden aan zaken als brand, natuurgeweld of zoals nu het coronavirus, waardoor er er een verlies aan productie ontstaat. Landelijk zijn er inmiddels 191 aanvragen voor werktijdverkorting toegewezen voor in totaal 2191 werknemers.

Negentig aanvragen voor in totaal 742 medewerkers zijn afgewezen, maar er zijn in totaal al wel 588 aanvragen voor werktijdverkorting gedaan.

Waar alle bedrijven en brancheorganisaties het wel over eens zijn in Brabant, is dat het coronavirus en de strenge richtlijnen niet te lang moeten aanhouden, omdat er dan wel echte problemen kunnen ontstaan.

