Snelle genezing van coronavirus blijkt mogelijk: medewerker school niet meer besmettelijk

Een medewerker van het Graaf Engelbrecht in Breda werd zondag officieel besmet verklaard met het coronavirus. Nog dezelfde dag heeft de GGD laten weten dat deze collega weer beter is en niet meer besmettelijk, zo meldt de middelbare school.

"Deze collega was sinds vorige week thuis en vertoonde nauwelijks ziekteverschijnselen. Daarom is besloten dat hij zijn werkzaamheden weer hervat", aldus de school in een verklaring.

"Deze collega heeft, voor zijn ziekmelding, zeer beperkt contact gehad met enkele leerlingen. Deze leerlingen hoeven zich geen zorgen te maken, maar kunnen altijd met hun vragen terecht bij de rector.", aldus het Graaf Engelbert College.

Onderwijs vanuit thuis

Meerdere collega’s blijven momenteel thuis, volgens de aangescherpte maatregelen van het RIVM. Met hen worden afspraken gemaakt over hoe ze onderwijs kunnen blijven geven vanuit thuis.

De collega’s houden zelf contact met GGD of huisarts over verdere instructies om beter te worden en verdere besmetting te voorkomen.

